Terremoto a 5 Stelle: il candidato lucchese Landi escluso perché appartenente alla Massoneria

LUCCA – Bufera sui Cinquestelle lucchesi – e non solo -: il Movimento ha chiesto al candidato lucchese Piero Landi di ritirare la propria candidatura, perché massone.

Dopo il caso del candidato di Castellammare di Stabia, Lello Vitiello, infatti, è venuto alla luce anche anche Landi sarebbe iscritto alla Massoneria: la notizia è stata diffusa questo pomeriggio dal Foglio, che ne dà l’appartenenza alla Loggia Burlamacchi.

Quello di Landi non è il solo nome venuto alla luce dalle indiscrezioni de Il Foglio che evidenzia l’appartenenza alla Massoneria anche di un candidato calabrese, Bruno Azzerboni.

Nel pomeriggio, il Movimento ha diffuso una nota in cui mette per scritto i provvedimenti presi nei confronti dei due candidati: «Al momento della sottoscrizione della candidatura, Azzerboni e Piero Landi non ci hanno informato, non hanno detto la verità. Per questa ragione non possono stare nel Movimento 5 Stelle e, sempre per questo motivo, sarà loro richiesto di rinunciare al seggio».

Insomma, stessa sorte di Vitiello e dei candidati coinvolti nella vicenda ‘rimborsopoli‘.

Il Foglio ha anche specificato che Landi sarebbe ‘in sonno’ dal 5 febbraio scorso e Landi ha spiegato di fare parte di un’associazione ‘Italia punto e a capo’, della quale farebbero parte anche noti personaggi appartenenti alla Massoneria, ma di non essere più con loro.

Un’altra intricata vicenda per il Movimento 5 Stelle che, a Lucca, aveva escluso dalle Parlamentarie Maria Chiara Giorgi, sebbene fosse stata consigliere comunale pentastellata nella scorsa legislatura, per poi investire della candidatura Piero Landi, sebbene non avesse partecipato alla consultazione on line del Movimento.