Terminati i lavori alla palestra dello ‘Stagi di Pietrasanta’: a breve le convenzioni con le società sportive

PIETRASANTA – La palestra del Liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta, dopo la recente riqualificazione curata dalla Provincia di Lucca a seguito della quale l’impianto sarà dotato di omologazione Coni di tipo agonistico, è pronta ad accogliere sia gli studenti della scuola, sia gli atleti delle società sportive della zona.

Lo annuncia il vicepresidente della Provincia di Lucca Maurizio Verona che esprime la sua soddisfazione per la riconsegna a studenti e docenti di una struttura sportiva fondamentale per Pietrasanta.

L’intervento di recupero funzionale e riqualificazione della palestra era il 2° stralcio della prima fase dei lavori che avevano riguardato l’impermeabilizzazione e l’efficientamento energetico della struttura per circa 240 mila euro di investimento. In questa seconda fase le ditte incaricate dalla Provincia hanno riqualificato l’intero corpo dell’impianto, ristrutturato i locali degli spogliatoi degli atleti e ricavato nuovi locali per gli spogliatoi degli arbitri. E’ stata inoltre, realizzata la nuova pavimentazione del campo da gioco installato un impianto solare termico e messo in sicurezza i soffitti della palestra e dei locali attigui.

Per questa tranche di lavori alla palestra dello “Stagi” la Provincia ha investito oltre 400mila euro provenienti dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca del bando sull’edilizia scolastica.

Nei prossimi giorni saranno fissati gli incontri tra i tecnici della Provincia di Lucca e i referenti delle società sportive (Versilia Basket, Pallavolo Pietrasanta e Centro Minibasket per citarne alcune), che per alcuni mesi hanno ‘sopportato’ il disagio legato alla temporanea indisponibilità dell’impianto per i lavori di ristrutturazione, utilizzando la palestra del Liceo scientifico di Forte dei Marmi. Questi incontri serviranno anche per stilare le opportune convenzioni tra ente e società sportive per l’utilizzo dell’impianto durante tutto l’arco della giornata razionalizzandone la gestione.