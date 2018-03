Terminati i lavori alla nuova rete fognaria a Piano di Mommio

MASSAROSA – In questi giorni sono stati ultimati da Gaia i lavori di realizzazione di alcuni tratti di fognatura comunale nella frazione di Piano di Mommio.

«In via Ritomboli e via delle Fonti – spiega il sindaco Franco Mungai – Gaia ha ultimato recentemente i lavori di realizzazione della rete fognaria, lavori che sono stati eseguiti su nostra richiesta . Intatti, approfittando del fatto che Gaia stava effettuando su quelle strade interventi per la sostituzione di tratti dei tubi dell’acquedotto abbiamo richiesto ed ottenuto che venissero passati anche i tubi della fognatura nera, in modo da ottimizzare servizi e risorse».

ei prossimi giorni Gaia invierà ai residenti una lettera nella quale saranno indicate modalità e tempistiche per eseguire gli allacci.

«Come amministrazione – prosegue Mungai – siamo impegnati anche sulla ricerca di ulteriori finanziamenti per completare le fognature nelle parti mancanti del territorio, considerando che sono stati recentemente ultimati anche i lavori di messa in opera della rete nell’area di Montramito. Colgo l’occasione di ricordare che comunque anche dove non c’è la fognatura i cittadini utenti devono utilizzare impianti propri e regolarmente autorizzati dal comune. L’Ufficio ambiente è a disposizione per individuare soluzioni tecniche più idonee e che in caso di scarichi abusivi o non a norma sono previste ingenti sanzioni».