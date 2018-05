Terminati i lavori a Porta San Pietro: due giorni di chiusura per il rimontaggio

LUCCA – Sono terminate le operazioni di restauro delle parti in ferro e in legno della Porta San Pietro, che erano state danneggiate dal passaggio di un tir durante l’allestimento per il concerto dei Rolling Stones lo scorso mese di settembre.

Adesso, per poter consentire il rimontaggio delle strutture e la chiusura dell’intervento complessivo di risistemazione, sarà necessario chiudere l’accesso alla città attraverso la porta in questione per tre giorni, da lunedì 14 maggio a mercoledì 16 maggio, dalle 9 di mattina alle 18 di sera.

Potranno in ogni caso attraversare la porta le persone a piedi. I possessori di permesso A5 e N e T con percorsi obbligati di accesso alla ZTL attraverso i varchi di Corso Garibaldi e via Carrara est, potranno accedere e uscire dalla ZTL stessa in entrata da Porta Elisa, via Elisa con passaggio dal varco telematico di Porta San Gervasio, via del Fosso, Corso Garibaldi; in uscita da Corso Garibaldi, via del Peso, via F. Carrara con passaggio dal varco telematico di via Carrara est, via della Rosa, via Elisa, via San Nicolao, Madonna dello Stellario, via del Fosso, via M. Rosi, Piazza Varanini, Porta San Jacopo. i veicoli che sono in sosta nelle aree a pagamento nella zona di Corso Garibaldi e via del Molinetto sono autorizzati ad uscire dal centro storico passando dal varco di via Carrara est. Viene modificata temporaneamente la linea Vaibus Lam Rossa nel tratto compreso tra Via Jacopo Della Quercia e Viale Cavour.