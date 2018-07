Terminata l’asfaltatura in Piazza del Collegio, il parcheggio per i residenti è di nuovo accessibile

LUCCA – Pausa di alcune settimane per il consolidamento della nuova superficie stradale in piazza del Collegio: dopo la stesura dello strato primario di asfalto infatti si sono interrotti i lavori per consentire al nuovo manto di assestarsi. È dunque possibile per i residenti tornare a parcheggiare nella piazza. A fine agosto riprenderanno i lavori per la posa dell’ultimo strato di asfalto natura: con il suo colore tenue, si accorderà meglio con le altre superfici di una delle piazze monumentali più caratteristiche di Lucca, concludendo l’intervento complessivo.

I lavori di riqualificazione di piazza del Collegio hanno riguardato la sostituzione e rifacimento delle condotte idriche sotterranee e dei sottoservizi; è stato inoltre costruito ex novo un marciapiede in pietra che partendo dalla base del campanile della basilica di San Frediano, gira intorno alla tribuna, all’abside e alla sagrestia fino a congiungersi con la facciata del Real Collegio, una soluzione progettata per migliorare l’arredo urbano intorno a un importante monumento cittadino.

“Mi sembra un lavoro eccellente – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini – che renderà piazza del Collegio ancora più bella per cittadini e visitatori di Lucca. Ora che i lavori ai marciapiedi sono completati invito tutti a utilizzarli in maniera corretta senza parcheggiarci le automobili sopra”.