Tenuta del Buonamico raddoppia il 1° premio Sparkling Star 2018 

MONTECARLO – Ancora successi per Tenuta del Buonamico che porta sempre più in alto la bandiera di Montecarlo, territorio delle colline lucchesi con una vocazione particolare non solo per i bianchi ma anche per le bollicine, una sfida vinta dal patron Eugenio Fontana.

Tenuta del Buonamico si riconferma infatti sul podio più alto al concorso Sparkling Star, indetto da Vini d’Italia, vincendo per l’edizione 2018 il 1° posto metodo Charmat per lo Spumante Particolare Brut Rosé e per gli Spumanti Dolci con Spumante Particolare Dolce.

Le bollicine della casa non sono nuove a questo tipo di exploit, ricordiamo che in varie occasioni gli spumanti di Montecarlo sono stati decantati per le loro caratteristiche, vincendo per molte edizioni il concorso di Vini d’Italia per esempio il primo posto nel 2012, 2014, 2015 con l’apprezzato Spumante Particolare Brut Rosé, vincitore nella categoria Metodo Charmat.

I vini della Tenuta nelle competizioni che contano, riescono ad esaltare e conquistare i degustatori più raffinati come nel caso de Il Fortino 2008 che ha vinto la medaglia d’Oro alla Competition du Syrah du Monde e il Montecarlo Bianco che al Decanter World Wine ha conquistato la medaglia d’argento.

