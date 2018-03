Tentano il colpo al Corriere Bartolini, ma vengono beccati dalla polizia [Foto]

LUCCA – Avevano anche un ‘jammer’, l’apparecchio utilizzato dai militari e dagli attentatori per disturbare le frequenze radio, i ladri che hanno tentato il ‘colpo grosso’ alla sede del Corriere Bartolini di Mugnano.

L’impresa, però, è andata a vuoto: i malviventi – almeno tre – sono entrati nella sede del Corriere, ma non hanno fatto in tempo ad aprire la cassaforte, che è scattato l’allarme e, di conseguenza, l’istituto di vigilanza incaricato della sorveglianza, ha chiamato la polizia, che si è mobilitata per sventare il colpo.

Sul posto sono arrivate cinque macchine della questura, senza sirene e senza lampeggianti, in modo da non mettere in allarme i malviventi. Precauzione riuscita solo in parte però, perché nel silenzio della tarda serata – erano da poco passate le 23 e 30 – i ladri hanno avvertito l’arrivo di auto che non dovevano esserci e hanno deciso di togliere velocemente le tende.

I tre si sono dati alla fuga a piedi: uno è stato immediatamente bloccato e arrestato, mentre gli altri due hanno deciso di giocare una specie di ‘roulette russa’ con la sorte e si sono buttati sull’autostrada, attraversandone le quattro corsie di marcia nella speranza che i poliziotti non li seguissero.

Una volta arrivati dalla parte opposta, hanno cercato la via di salvezza nei campi. Gli agenti però non li hanno mollati: hanno attraversato anche loro l’autostrada e li hanno inseguiti nei campi, catturandone uno.

L’altro, invece, è riuscito a raggiungere l’auto dove, con grande probabilità, si trovava un quarto complice che faceva da ‘palo’. La polizia ha comunque visto il modello di auto e il colore e ritiene di avere sufficienti elementi per fare un’indagine che porti all’identificazione del veicolo.

Intanto, la polizia ha potuto verificare che i malviventi, oltre al jammer avevano con sé un piede di porco che era servito loro per entrare in un cantiere adiacente, dove, da un container, avevano portato via tutto quello che poteva servire loro per entrare nella sede del Corriere: picconi, mazzuoli, cavi elettrici, mole e quant’altro che fosse utile per aprire la cassaforte.

I due arrestati, Denis Satori di 41 anni e Erik Iussi di 21, sono stati arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, avendo di fatto aggredito un poliziotto per riuscire a scappare.