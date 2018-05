Tentano di entrare in una casa di Minucciano: arrestati dai carabinieri

GRAMOLAZZO – Sabato scorso, nel tardo pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Gramolazzo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto un 23enne di Coreglia Antelminelli, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine e un 24enne anche lui di Coreglia, operaio e incensurato.

I due giovani, attorno alle 16:30, hanno forzato una porta sul retro di una casa a Minucciano – frazione Carpinelli – e si sono introdotti nella casa, ma sono stati visti da un’abitante della zona, che ha immediatamente avvisato i proprietari, i quali, a loro volta hanno chiamato i carabinieri di Gramolazzo e, al tempo stesso, hanno individuato i due ladri che cercavano di nascondersi, in quanto si sono accorti di essere stati scoperti.

Nel giro di pochissimo tempo, sul posto è arrivati il comandante dei carabinieri di Gramolazzo a cui si è affiancato un appuntato che vive nella zona, ambedue liberi dal servizio, ma essendo vicino al luogo, sono stati i primi a intervenire. E’ stato così che i due giovani sono stati fermati e identificati nonché accompagnati in caserma, in stato di arresto per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

I due arrestati, su disposizione del pm, sono stati trattenuti in camera di sicurezza al comando di Castelnuovo Garfagnana, in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata quest’oggi e che ha visto la difesa chiedere i termini a difesa. L’udienza è stata fissata per il 10 maggio e il giudice ha disposto che i due venissero messi in libertà senza alcun provvedimento restrittivo.