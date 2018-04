Tenta il suicidio sulla A/11: salvato 52enne dalla polizia stradale

MASSAROSA – Ha tentato il suicidio sull’autostrada, ma è stato salvato da alcuni automobilisti di passaggio e dalla polizia stradale. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, quando un uomo di 52 anni è stato visto lasciare l’auto in una piazzola e, scavalcato il guard-rail, stava per gettarsi nel vuoto da un viadotto sulla A/11.

Alcuni automobilisti in transito hanno immediatamente dato l’allarme alla polizia stradale: anche se la segnalazione non era completa, gli agenti hanno immediatamente compreso che si trattava del viadotto ‘Bringhetta’, alto in quel punto circa 70 metri.

Ogni secondo è prezioso in situazioni come queste e, quindi, arrivati sul posto, gli agenti e i soccorritori si sono dati da fare per calmare l’uomo, in stato confusionale. Si sono avvicinati, sebbene l’uomo fosse molto agitato e cercasse di allontanarsi per farla finita. Senza scoraggiarsi, lo hanno fatto parlare del più e del meno, cercando così di farlo desistere dal proposito suicida, mentre altri poliziotti mettevano in sicurezza la zona, segnalando attraverso l’apposita segnaletica quello che stava avvenendo.

Dopo alcuni – lunghissimi – minuti, hanno convinto il cinquantaduenne ad allontanarsi dal ciglio dello strapiombo e, recuperata la sua lucidità, ha confidato ai soccorritori di essere malato: portato al pronto soccorso del ‘Versilia’, si è appreso infatti che l’uomo soffre di forte depressione.