Tenta di entrare negli appartamenti di un condominio viareggino: arrestato 42enne di Pietrasanta

VIAREGGIO – Dovrà rispondere di tentato furto aggravato in abitazione l’uomo di 42 anni, residente a Pietrasanta arrestato questa notte dalla Squadra volanti del Commissariato di Viareggio, attorno alle 2 e mezza.

L’uomo – che si trovava assieme a un complice che è però riuscito a far perdere le proprie tracce – è stato sorpreso mentre tentava di entrare in alcuni appartamenti di un condominio in centro a Viareggio, danneggiando le porte e dopo aver forzato il portone di ingresso e infranto il vetro.

Tra l’altro, nell’infrangere il vetro, l’uomo si è ferito a una mano, lasciando tracce di sangue all’interno dell’ingresso dello stabile e sulle porte di accesso agli appartamenti.

A far intervenire la polizia è stato uno dei condomini che, svegliato dal fracasso dei vetri in frantumi e dal rumore di uno dei condomini e insospettito dal rumore di passi sulle scale, quando ha sentito che qualcuno provava a forzare la propria porta di ingresso, ha chiamato il 113.

L’uomo è stato fermato e portato negli uffici del Commissariato al fine di effettuare i dovuti accertamenti: è così che gli agenti hanno scoperto che era un personaggio già noto alle forze dell’ordine, soprattutto per reati legati alla sua militanza nelle fila dell’area antagonista versiliese e nella Brigata sociale antisfratto, attiva sul territorio viareggino.

Una volta contattato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato in abitazione e questa mattina è comparso davanti al giudice che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.