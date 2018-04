Tempi duri per i ‘furbetti’ del rifiuto a Viareggio: partono le sanzioni in Passeggiata

VIAREGGIO – Giro di vite sui rifiuti in passeggiata: le attività dovranno rispettare le regole della differenziata come tutti i cittadini, pena multe salate e la revoca delle concessioni di suolo pubblico.

«Basta sacchi neri e abbandono selvaggio lungo le traverse dei viali a mare: serve attenzione ad orari e conferimenti e amore verso la splendida location in cui gli esercenti si trovano ad operare». Questo il messaggio chiaro dell’amministrazione comunale, che ha dato mandato alla polizia municipale di controllare l’esatta collocazione dei bidoncini della spazzatura, così come l’eccessivo e immotivato accumulo di sacchi neri. Controlli della municipale che rientrano nei servizi dedicati al contrasto dell’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Si ricorda infatti, che sono considerate abusive non solo le occupazioni del suolo pubblico prive della relativa concessione, ma anche quello difformi dalle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione (Regolamento Cosap approvato con delibera di C.C. n. 14 del 19.03.2018): i bidoncini della spazzatura sistemati alla meglio in prossimità dei locali rientrano in quest’ambito. (Per la sanzione viene applicato l’articolo 20 del codice della strada: «chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674»).

«Il nostro obiettivo – spiega l’assessore Laura Servetti – è quello di avere una città in ordine e pulita: non certo quello di fare multe. Ci sono tutti gli strumenti necessari anche per chi non ha spazio a sufficienza per i bidoni».

E’ infatti importante sottolineare che sono esenti da canone le occupazioni di strutture non fisse, regolarmente autorizzate dalla pubblica amministrazione in conformità ad apposito regolamento, a copertura dei contenitori della raccolta differenziata finalizzate al miglioramento del decoro urbano.

«In sostanza chi vorrà adibire uno spazio per contenere i bidoncini, potrà fare richiesta al Comune che valuterà istanze e progetti e, una volta accordato, il suolo pubblico necessario sarà concesso a titolo gratuito» spiega l’assessore Servetti.

A questo proposito, in accordo con Sea, è allo studio un particolare modello di copertura dei bidoni che possa essere integrato con il contesto di pregio della Passeggiata.

«Ricordo – puntualizza l’assessore – che il mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti entro i termini previsti diventa adesso uno dei motivi di revoca del suolo pubblico, così come la violazione delle disposizioni sull’utilizzo del suolo concesso».

Rispetto delle regole per tutti, quindi, per un migliore e più disciplinato uso del suolo pubblico, in un’ottica di decoro e di rispetto per la bellezza della città».