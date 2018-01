Telmo Pievani e Gian Michele Ratto a Lucca per raccontare l’Evoluzione

LUCCA – La Croce Verde P.A. di Lucca, impegnata nella promozione della cultura nella città di Lucca, è orgogliosa di presentare la conferenza “L’evoluzione della vita, L’evoluzione dell’Universo”, che si terrà giovedì 18 gennaio, alle ore 17.00, presso la Sala “Mario Tobino” del Palazzo della Provincia di Lucca (Palazzo Ducale).

L’incontro tratterà una questione di estrema attualità e al centro del dibattito scientifico: è possibile, attraverso lo studio dell’evoluzione della vita sulla Terra, capire l’evoluzione della vita su altri pianeti?

Ad intervenire e a dialogare con il pubblico due ospiti d’eccezione: il filosofo della scienza Telmo Pievani ed il ricercatore in Neuroscienze e Nanotecnologie Gian Michele Ratto, personalità di spicco del mondo accademico nazionale ed internazionale.

Moderatore della conferenza sarà il lucchese Luca Pagani, giovane ricercatore di Antropologia Molecolare presso l’Università di Padova, con esperienza di ricerca a Cambridge e in Estonia.

Tutta la cittadinanza è invitata a questo evento di alto livello, patrocinato da Comune e Provincia di Lucca.

Telmo Pievani, epistemologo, è professore ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università di Padova. Autore di numerose opere, collabora regolarmente con riviste e quotidiani, tra cui Corriere della Sera, Le Scienze, Micromega. È impegnato in numerosi progetti internazionali per la comunicazione della scienza.

Gian Michele Ratto dirige il laboratorio di Neurofisiologia nel dipartimento di Fisica della Scuola Normale a Pisa, dove coordina gli studi sulla capacità del sistema nervoso di modificare e potenziare le connessioni tra i neuroni, in condizioni fisiologiche e patologiche, in particolare nell’epilessia monogenica e nella sindrome di Rett.

Luca Pagani, lucchese, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è ricercatore di Antropologia Molecolare presso l’Università di Padova. Ha lavorato come biologo molecolare a Cambridge e come ricercatore senior in Genetica di Popolazioni Umane presso l’Estonian Biocentre di Tartu, Estonia.