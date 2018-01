Teatro, storia dell’arte e scrittura a Capannori con “50&Più”

CAPANNORI – A partire dall’inizio di febbraio a Capannori arriva l’università 50&Più. Una nuova e importante proposta formativa voluta dall’amministrazione comunale per promuovere lo sviluppo culturale e sociale dei meno giovani, e non solo, attraverso attività di istruzione e formazione realizzate dall’Associazione 50&Più della Provincia di Lucca e della sua 50&Più Università. Sede delle attività didattiche di ’50&Più′ Università sarà la ex Aula Magna della scuola secondaria di primo grado ‘Carlo Piaggia’ di Capannori.

Il programma delle attività è stato presentato questa mattina (mercoledì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale di piazza Aldo Moro, alla quale hanno preso parte l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti, la consigliera comunale Silvana Pisani, Antonio Fanucchi presidente dell’associazione ’50&Più′ della Provincia di Lucca e vicepresidente nazionale della stessa associazione e Rosa Conte, coordinatrice di “50&Più Università”.



<<Portare a Capannori 50& Più Università significa dare importanti e qualificate opportunità formative e di arricchimento culturale principalmente a tutti coloro che non più giovani hanno a disposizione maggiore tempo per approfondire e coltivare i propri interessi e le proprie passioni, ma anche a tutti coloro che sono interessati a queste attività – affermano l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti e la consigliera comunale Silvana Pisani -. Riteniamo che la formazione e l’istruzione siano importanti non solo in età scolare, ma nell’arco di tutta la vita per una crescita personale continua, perché non si smette mai di imparare. Da evidenziare poi che queste attività rientrano nel progetto di Scuola Aperta che stiamo portando avanti da tempo e che vede la scuola a disposizione non solo degli studenti al mattino, ma anche della comunità nelle altre ore della giornata. Ringraziamo l’università 50&Più per essersi resa disponibile a svolgere la propria attività a Capannori ed auspichiamo che molti nostri cittadini vogliano cogliere questa nuova e bella opportunità>>.



<<Sono davvero molto soddisfatto di essere riuscito a portare l’università ’50&Più′ a Capannori – dichiara Antonio Fanucchi presidente dell’associazione ’50&Più′ della Provincia di Lucca -. Un’operazione che non sarebbe stata possibile senza la disponibilità del sindaco Menesini e dell’assessore Cecchetti che intendo ringraziare. Ritengo che i corsi proposti dalla nostra università siano un’opportunità culturale importante per i cittadini capannoresi over 50, ma non solo, poichè questi sono aperti anche a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni. Il nostro intento è quello di allargare sempre più il bacino di utenza della nostra università e per questo stiamo lavorando per portarla anche in altre zone del territorio provinciale>>.

<<Undici anni di attività, portata avanti con sacrificio e determinazione, hanno consentito a 50&Più Università di farsi conoscere ed apprezzare nel territorio comunale di Lucca – dichiara Rosa Conte Coordinatrice “50&Più Università -. Centinaia di corsi, conferenze, eventi, concerti, visite guidate hanno attirato migliaia di iscritti che, a costi irrisori, hanno potuto accedere ad una grande quantità di proposte culturali. L’offerta di corsi di informatica a più livelli, ha consentito alle persone non più giovani di avvicinarsi senza timore anche alle nuove tecnologie. 50&Più Università dà un segnale forte: aiutare gli over 50- 60 ed oltre a contrastare attivamente l’invecchiamento e fornire gli strumenti per una vita migliore, sia in termini culturali, che sociali, che ricreativi. Sono felice che l’Amministrazione Comunale di Capannori si sia dimostrata così disponibile ed attenta alle nostre proposte culturali e di cuore ringrazio tutti coloro che stanno rendendo possibile l’avvio di nuovi corsi>>.



Tre i corsi proposti da 50&Più Università a Capannori: ‘Laboratorio teatrale’, ‘ ‘Storia dell’Arte’, ‘Scrittura autobiografica’.

Il laboratorio teatrale intitolato ‘La tua storia è una canzone’ sarà tenuto da Francesco Tomei, regista teatrale. Si tratta di un emozionante percorso di gruppo finalizzato alla riscoperta delle ‘nostre canzoni’ che saranno analizzate ed approfondite nella loro componente testuale per la creazione di un nuovo testo teatrale di prosa scritto a più mani dai partecipanti e rielaborato dal regista/drammaturgo conduttore del laboratorio. Il corso inizierà sabato 3 febbraio e si svolgerà tutti i sabato dalle 16 alle 18 per un totale di 20 lezioni.



Il corso di ‘Storia dell’arte’ ‘Le antiche civiltà sul bacino del Mediterraneo’ sarà tenuto da Daniele Micheli laureato in Scienze dei Beni Culturali, scrittore e giornalista e prevede una prima analisi dell’epoca Antica partendo dalla nascita della prima grande città (Uruk) e affrontando i migliori sviluppi artistici delle civiltà cosiddette “della mezzaluna fertile’, egiziana, fenicia, micenea e Persiana In programma anche una gita di fine corso che verrà stabilita in accordo con i partecipanti. Il corso si svolgerà a partire da martedì 20 febbraio tutti i martedì dalle 16 alle 17.30 fino al 10 aprile.

Il corso di Scrittura Autobiografica ‘Un Viaggio alla (ri) scoperta del Sè’ sarà tenuto da Anna Lisa Del Carlo ed ha come obiettivi ricordare pagine della propria storia individuale, individuare ciò che ciascuno vorrebbe conservare nella propria memoria e scrivere ognuno in autonomia un racconto autobiografico. Il corso inizierà mercoledì 21 febbraio e si svolgerà tutti i mercoledì dalle 16 alle 17.30.

Per tesseramenti e iscrizioni è, possibile rivolgersi alla sede Confcommercio e 50&Più di Lunata (via della Madonnina 33/b) tutti i martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00. Tel 0583 429961.