Teatro del Giglio: al via la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019

LUCCA – Si protrarrà fino a venerdì 3 agosto la campagna abbonamenti per la Stagione 2018-2019 che ha preso il via oggi – mercoledì 4 luglio -, per dar modo agli abbonati del Teatro del Giglio di confermare il proprio posto a teatro.

Tre i cartelloni in abbonamento, con un’offerta ampia e variegata: la Lirica, con una proposta a quattro spettacoli che prevede Suor Angelica e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, Otello di Giuseppe Verdi, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti e si chiude con un altro titolo pucciniano, La bohème; la Prosa (in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus), che prende il via con la prima nazionale dell’Ultimo Chisciotte del Teatro Del Carretto e prosegue con Questi fantasmi! di Eduardo De Filippo, passa attraverso la drammaturgia contemporanea europea di A testa in giù (Florian Zeller), The deep blue Sea (Terence Rattigan) e Piccoli crimini coniugali (Eric-Emmanuel Schmitt), per chiudersi con Il calzolaio di Ulisse di Marco Paolini e Francesco Niccolini e I fratelli Karamazov da Dostoevskij. Per il 2019 la Danza, con un abbonamento a quattro titoli: Golden Days di Aterballetto su coreografie di Johan Inger, Mediterranea di Mauro Bigonzetti, Gershwin Suite /Schubert Frames della MM Contemporary Dance Company, con le coreografie di Michele Merola ed Enrico Morelli e Night Garden firmato da Anthony Heinl per la compagnia Evolution Dance Theater.

La Biglietteria del Teatro del Giglio sarà aperta al pubblico fino a venerdì 3 agosto – ultimo giorno utile per confermare gli abbonamenti di Lirica, Danza e Prosa -, tutte le mattine dal martedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Per informazioni, scrivere a biglietteria@nullteatrodelgiglio.it o telefonare, in orario di apertura al pubblico, al numero 0583.465320.