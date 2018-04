Tau Calcio: un fine settimana positivo con tre vittorie e un pareggio

ALTOPASCIO – Tre vittorie e un pareggio: prosegue il filone positivo del Tau Calcio Altopascio che si avvia verso la conclusione del campionato. Gli Allievi Elite conducono per 2 a 1 sull’Aquila Montevarchi, mentre i B di mister Giuli hanno pareggiato con la Sestese. Le due squadre di Giovanissimi non si fermano e portano a casa due belle vittorie: un netto 4 a 1 contro la Floria 2000 per gli Elite e un 7 a 1 per i B contro la Folgor Marlia.

Gli Allievi Elite battono per 2 a 1 l’Aquila Montevarchi. Garunja firma la doppietta che conferma la squadra di mister Gandini in quinta posizione, con 44 punti. Appuntamento a domenica prossima con il derby contro l’Atletico Lucca.

Aquila Montevarchi – Tau Calcio 1-2

Formazione Aquila Montevarchi: Buccero, Senesi, Gori, Kondaj, Segoni, Vannini, Dini, Zamboni, Di mella, Borghesi, Rossi, Dominici, Innocenti, Llugaxhija, Ferri, Destro, Borgnoli.

Formazione Tau Calcio: Giovannetti, Collecchi, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Luisotti, Barsanti, Donati, Grasso, Pellicci, Pini, Petrilli, Gaddini, Sina.

Reti: Garunja 2 (T), Kondaj (AM).

Non vincono, invece, gli Allievi B che si fermano sull’1 a 1 contro la Sestese. Un incontro che ha visto una netta supremazia del Tau, non confermata, però, dal risultato. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, arriva il vantaggio amaranto con la rete di Lorenzo Magini. La Sestese non ci sta e Sammarco pareggia dopo pochi minuti. Confermato il quarto posto per gli Allievi B che sabato prossimo incontreranno lo Scandicci.

Tau Calcio – Sestese 1-1

Formazione Tau Calcio: Banti, Magini, Muccioli, Rombi, Barsaglini, Margheri, Marcellusi, Federigi, Amato, Magini, Beccani, Pieretti, Mei, Pratesi, Rinaldi, Proietto.

Formazione Sestese: Tortelli, Stoppa, Pani, Noferi, Sammarco, Borghini, Frashni, Gambini, Fioravanti, Bonifazi, Bandinelli, Berni, Bencini, Cioni, Romeo, Cirillo, Tognelli, Paggetti.

Reti: Magini L. (T), Sammarco (S).

Ne segnano ancora quattro i Giovanissimi Elite di mister Pucci. Vittoria netta contro la Floria 2000 che riesce a insaccare un solo gol. Partita senza storia, che ha visto gli amaranto primeggiare sia in attacco che in difesa: il secondo posto in classifica, quindi, è più che confermato. Prossima partita contro il Mazzola Valdarbia.

Tau Calcio – Floria 2000 4-1

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Pallanti, Amorusi, Vivai, Caparrini, Tavanti, Silvano, Menconi, D’Andrea Pisani, Di Vita, Di Biagio, Selmi, Bartolini, Barbato, Lentini, Lartini, Bachini.

Formazione Floria 2000: Bartoli, Satta, Catani, Mazzanti, Fabbri, Giugni, Cerbolini, Gaio, Colasuono, Valoriani, Marchi, Decani, Passa, Donfack, Ciullini, Lanotte, Masi.

Reti: Menconi (T), Di Vita 2 (T), Caparrini (T), Marchi (F).

Vincono, di nuovo, i Giovanissimi B che anche contro la Folgor Marlia fanno incetta di reti. Si chiude, infatti, sul 7 a 1 l’incontro di sabato. Si scende in campo domenica prossima contro il San Donato.

Tau Calcio – Folgor Marlia 7-1

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Carmignani, Bindi, Marioni, Quilici, Oliva, Tusa, Cecilia, Ceraolo, Tognetti, Rocco, Birindelli, Ceccarelli, Domini, Giannotti, Ramku.

Formazione Folgor Marlia: Biagetti, Calissi, Pelletti, Catucci, Loi, Reseli, Paja, Xhebexhiu, Sostegni, Milli, Iavazzo, Marracci, Quilici, Marchetti, Marchiò, Joudar, Gialdini.

Reti: Quilici (T), Ceraolo 2 (T), Bindi (T), Gigante (T), Rocco (T), Ceccarelli (T), Sostegni (FM).