Tau calcio: un fine settimana da dimenticare

ALTOPASCIO – Lo Scandicci batte gli Allievi Elite amaranto per 5 a 1, mentre la Floria 2000 porta a casa tre reti sugli Allievi B del Tau. Fanno meglio, ma senza colpi di scena, i Giovanissimi Elite che restano fermi sul pareggio nel match contro lo Scandicci. Piaccia o meno, è questa la fotografia della 18º giornata di campionato per l’Asd Tau Calcio Altopascio.

Non c’è stato niente da fare per gli Allievi Elite di mister Gandini che sono caduti sotto le cinque reti dello Scandicci. Con 28 punti, gli amaranto perdono una posizione in classifica e si piazzano quinti, pari merito con la Sestese e la Prolivorno Sorgenti. Massima attenzione per il prossimo incontro, proprio contro la Sestese.

Scandicci – Tau Calcio 5-1

Formazione Scandicci: Timperanza, Martines, Guidi, Brucculeri, Peyla, Pucci, Gori, De pascalis, Parrini, Alecce, Mertiri, Bellucci, Pranzo, Benelli, Nencini, Spilla, Giannone, Melandri.

Formazione Tau Calcio: Donati, Collecchi, Lepri, Pecci, Grasso, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Gaddini, Barsanti, Giovannetti, Pellicci, Federigi, Pini, Petrilli, Sina.

Reti: Alecce 2 (S), Mertiri (S), De Pascalis (S), Parrini (S), Garunja (T).

Difficoltosa anche la partita degli Allievi B, chiusa sul 3 a 1 per la Floria 2000. Dopo l’iniziale vantaggio degli avversari, Spitale del Tau riequilibra l’incontro segnando il gol del pareggio, ma Sinteregan chiude il match piazzando altre due reti agli amaranto. Scendono così di una posizione anche gli Allievi B che si fermano al quarto posto a soli due punti di distanza dallo Scandicci, terzo in classifica. La squadra di mister Maffei ha già iniziato la preparazione per il prossimo appuntamento con l’Olimpia Firenze.

Floria 2000 – Tau Calcio 3-1

Formazione Floria 2000: Fabiani, Bianchi, Masserini, Fiduccia, Pruneti, Capalbo, Giannini, Liberati, Sinteregan, Gordini, Puggioni, Mataloni, Prunecchi, Gattai, Camassa, Tacconi, Gaio, Marchi.

Formazione Tau Calcio: Pieretti, Magini, Muccioli, Rinaldi, Federigi, Spitale, Marcellusi, Pratesi, Beccani, Magini, Sabia, Banti, Margheri, Berruti, Martini, Mei.

Reti: Sinteregan (3), Spitale (T).

Parità nella partita dei Giovanissimi Elite contro lo Scandicci. La squadra di mister Pucci non riesce a sfondare e l’incontro resta fermo sullo 0 a 0. Secondo posto confermato per i Giovanissimi Elite, che la prossima settimana si sfideranno contro il Margine Coperta.

Scandicci – Tau Calcio 0-0

Formazione Scandicci: Posarelli, Giannini, Pinzani, Bici, Piochi, Ficini, Bonini, Baravelli, Failli, Desii, Corsi, Bait, Mori, Faralli, Alecce, Galli, Coveri, Giuntini.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Lentini, Filieri, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti, Bachini, Barbato, Tartarini, D’Andrea Pisani, Di Biagio, Quilici, Iannello, Silvano, Selmi, Di Vita.

Vittoria senza problemi, infine, per i Giovanissimi B che battono con 9 reti a 0 il Lucca Sette. La squadra d Barsotti mantiene la prima posizione, con il percorso netto di vittorie e un totale di 129 reti. Prossimo incontro con il Valle di Ottavo.

Tau Calcio – Lucca Sette 9-0

Formazione Tau Calcio: Calu, Carmignani, Lleshi, Tognetti, Quilici, Ramku, Tusa, Giannotti, Ceraolo, Gigante, Fani, Bindi, Ceccarelli, Domini, Pieraccioli, Rocco.

Formazione Lucca Sette: Angeli Andrea, Angeli Luca, Bartoli, Benhadima, Colombani, Fanucchi, Fava, Franco, Mangio Gabriele, Mangio Lorenzo, Mugnaini, Paciaroni, Pieri, Solimando, Yesquen.

Reti: Carmignani, Ramku, Giannotti (2), Ceraolo, Fani (2), Pieraccioli, Rocco.