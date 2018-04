Tattoo Expo fa il pieno di pubblico e di arte: successo per la manifestazione sul mondo del tatuaggio e non solo [Foto]

LUCCA – Tanto pubblico, non solo da Lucca, ma da tutta Italia, ieri al Polo Fiere per la seconda giornata di Lucca Tattoo Expo, manifestazione che torna per la quinta edizione, portando artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Sono infatti 230 i tatuatori che sono arrivati da numerose città italiane e dall’estero.

Tra le tante attività della manifestazione da segnalare la presentazione del libro Il Marchio Ribelle, di Nicolai Lilin, scrittore russo naturalizzato italiano che ha presentato il suo libro assieme a Gina Truglio della libreria Ubik.

Molto pubblico per la performance dei ragazzi Letizia, Lavinia, Ilaria, Elisa e Daniel della prima e unica scuola a Lucca di Pole Dance e discipline aeree a cura di Abacadaluna.

Altra iniziativa simpatica è stata l’esibizione del team Tyrsenoi braccio di ferro , campioni italiani di questa disciplina. che hanno spiegato le tecniche di braccio di ferro e poi divertendosi con il pubblico hanno invitato le persone a provare a sfidare i campioni.

Infine non è mancata l’esibizione e contest di body painting: creazione di vere e proprie opere d’arte sul corpo delle modelle con tema la città di Lucca.

Si sono battuti a colpi di colori: Monica Porro con la modella Francesca Cipollini; Dedhalae Alessandra con la modella Elena Musetti; Veronica Terzuoli con la modella Francesca; Laura Errico con la modella Sara Alyssa Fiori; Emanuele Borrello con la modella Laura Siccardi; Francesca Tenore con la modella Rosita Magli;

Ed ecco chi ha vinto: al primo posto Dedhalae Alessandra con la modella Elena Musetti, si è piazzato secondo Emanuele Borrello con la modella Laura Siccardi, mentre il terzo gradino del podio è andato a Laura Errico con la modella Sara Alyssa Fiori

Oggi la terza ed ultima giornata della manifestazione con il seguente programma:

ore 10 apertura casse al pubblico

dalle ore 12 esibizione auto tuning by mc2 club (piazzale esterno)

dalle ore 12 esposizione american cars by Tuscany Street Runners

ore 14 /15 “Scuola gratis di tatuaggio” lezione a cura di “impara ora”

ore 15 esibizione vincitore Battle Band concorso band emergenti

ore 16 esibizione arti marziali by Samurai Karate Club

ore 17 Pole Dance a cura di Abacadaluna

ore 17,30 Dj & drum set K. bros

ore 18,30 esibizione team Tyrsenoi braccio di ferro

ore 19,30 tattoo contest

dalle ore 20 ingresso gratuito

ore 21 premiazione contest tattoo, premiazione battle band, premiazione best barber in convention, premiazione best staff in convention

ore 22 chiusura manifestazione

[Testo: Ilaria Romagnoli – Foto: Alberto Bertoncini]