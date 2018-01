Tariffe telefoniche: Fratelli d’Italia Capannori apre uno sportello di consulenza legale gratuita

LUCCA – «I recenti interventi da parte dell’Agcom (autorità Garante per le Comunicazione) e del Governo hanno dichiarato illegittima la prassi con la quale le compagnie telefoniche addebitavano il pagamento delle bollette ogni 28 giorni. La conseguenza di questa prassi era che l’utente, pur usufruendo del servizio per 12 mesi, finiva per pagarne 13 con un rincaro pari all’ 8,6%.

In base a ciò, ed in base alla dottrina sull’argomento che sembrerebbe classificare queste somme come “indebito arricchimento”, come Fratelli d’Italia Capannori ci siamo rivolti allo studio legale dell’avvocato Stefano Della Nina al fine di capire quali siano i margini di manovra del caso. Stabilito la possibilità, da parte dei cittadini, di richiedere un rimborso per ogni tredicesimo mese pagato in eccesso ogni anno per un massimo di dieci anni, desideriamo quindi estendere il servizio a tutta la provincia di Lucca e ci rendiamo perciò disponibili a fornire assistenza legale gratuita a tutti coloro i quali intendessero approfondire il tema.

Potete contattarci al numero 3406928134 o scriverci all’indirizzo mail fratelliditaliacapannori@nullgmail.com.

Inoltre, una volta a settimana, l’Avv. Della Nina sarà a disposizione dei cittadini presso la nostra sede, situata in Via Romana 209 a Capannori. Presto comunicheremo maggiori informazioni circa il giorno e l’orario dello sportello».

Fratelli d’Italia – Capannori