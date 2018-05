tappetidisegatura2018: terzo anno consecutivo per il contest fotografico

CAMAIORE – Torna, anche per l’edizione 2018, il concorso Instagram sui tappeti di segatura. In palio una macchina fotografica, cene per due persone e cinema gratis. E la possibilità di vedere il proprio scatto pubblicato sul manifesto ufficiale del prossimo anno.

Nel 2016 l’associazione tappeti di segatura di Camaiore ha deciso di ‘lanciarsi’ sui social, aprendo una pagina Facebook e un profilo Instagram per fornire spunti e indicazioni per residenti e turisti durante tutto l’anno. E il challenge (un successo nelle prime due edizioni) torna anche per il 2018.

Partecipare al concorso è semplice e ovviamente gratuito. Dalle ore 12 del 2 giugno alle ore 16 del 3 giugno ogni titolare di account pubblico su Instagram può postare fino ad un massimo di 3 foto, seguendo l’account ufficiale della manifestazione (@tappetidisegatura) e utilizzando l’hashtag #tappetidisegatura2018 e la menzione (tag) @tappetidisegatura. Le foto dovranno essere attinenti alla manifestazione e dovranno seguire il tema prescelto: “Immortala l’effimero: il tappeto di segatura è un’opera d’arte destinata ad emozionare ma ad essere distrutta in poche ore, catturala!”

In palio non solo premi materiali, ma anche la possibilità di vedere il proprio scatto nel manifesto ufficiale dei tappeti di segatura 2019 (lo scatto rappresentato nel manifesto di quest’anno è proprio la foto vincitrice del concorso del 2017, fatta da Isabella Musetti).

A manifestazione conclusa una giuria composta da giornalisti e blogger selezionerà e voterà le foto partecipanti al concorso, per definire il vincitore. Tre i premi in palio per questo challenge:

1° Premio – Action-camera Swiss Go modello Swan, offerto da Foto Claudia Camaiore + la stampa su tela della foto vincitrice offerta da Visualid

2° Premio – Pizza per 2 persone al Ristorante Le Tre Botti di Camaiore + la stampa su tela della foto offerta da Visualid

3° Premio – 2 biglietti omaggio offerto dal Cinema Borsalino di Camaiore;

I Vincitori saranno avvisati dall’Organizzatore con messaggio privato su Instagram . La premiazione è prevista per il 9 luglio al Museo di Arte Sacra a Camaiore. Regolamento completo sulla pagina facebook e sul sito dell’associazione tappeti di segatura Camaiore.