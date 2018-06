Tappa in Garfagnana per Riccardo Zucconi

GARFAGNANA – Serata garfagnina per l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi che, di rientro da Roma dove ha assistito ai primi passi del Governo Conte (astenendosi sulla fiducia), si è recato a Cerretoli dove ha incontrato i suoi elettori e i simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni residenti in Mediavalle e Garfagnana.

Zucconi, affiancato dal Segretario FdI Provincia di Lucca Marco Chiari e dal consigliere provinciale Pietro Frati, ha voluto che la serata fosse conviviale.

L’onorevole si è quindi soffermato sulle tematiche che riguardano la zona e sulle quali Fratelli d’Italia sta lavorando a tutti i livelli: dalle questioni riguardanti KME di Fornaci di Barga (l’impianto di autoproduzione di energia elettrica che dovrebbe sorgere e la richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali), alle problematiche riguardanti la viabilità «non risolte dalle amministrazioni provinciale e regionale rette dal centro-sinistra». Il deputato ha voluto ascoltare anche le istanze provenienti dalla cittadinanza dimostrando notevole interesse.

«La presenza dell’onorevole in Garfagnana – ha dichiarato il segretario provinciale FdI Chiari – è un segnale di attenzione per questo particolare territorio e dimostra come Zucconi abbia inteso l’essere al servizio dei cittadini. Il nostro partito sta lavorando con lungimiranza in ogni angolo della nostra provincia perché crediamo che ci voglia una conoscenza approfondita delle unicità prima di presentarsi alle competizioni elettorali che, in questo caso, non si svolgeranno nell’immediato!.