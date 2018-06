Tanto orgoglio per Denis Coku, l’atleta paralimpico porcarese che ha partecipato al campionato italiano di Casorate Sempione

LUCCA – Passione, tenacia, concentrazione e voglia di fare bene sono ingredienti alla base del successo, ma non sempre bastano. Denis Coku, giovane atleta paralimpico porcarese, esce a testa alta dal campionato italiano di Casorate Sempione, a cui ha partecipato nonostante non potesse vincere per regolamento, perché gareggiava con un cavallo con cui non aveva mai fatto prima una gara.

“Siamo molto orgogliosi del nostro campione” hanno infatti scritto mamma Tatiana e papà Edi. Dopo l’improvvisa scomparsa del suo cavallo Donatello, Denis è riuscito a partecipare con un altro equino che gli è stato dato in prestito. Con solo due allenamenti, è comunque stato in grado di piazzarsi alla prima posizione sia il primo che il secondo giorno di gara. Purtroppo durante l’ultima prova, quella del freestyle, a pochi secondi dalla fine, il cavallo è partito al trotto facendo cadere Denis che fortunatamente non si è fatto niente di male.

“Siamo molto soddisfatti di Denis perché veramente ci ha dimostrato quanto per lui è importante lo sport e quanto sia in grado di affrontare i problemi della vita” hanno scritto ancora i genitori, che vogliono esprimere la loro gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto il figlio in questa avventura e agli sponsor, in particolare Cavalleria Toscana, Luccasenzabarriere onlus, Bei viaggi e Autotrasporti MAV dei fratelli Costantini. “Infine vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni, siete tantissime e non riesco a mettere il nome di tutti ma ognuno saprà riconoscersi in questi ringraziamenti. Grazie a tutti da parte di Denis e da tutto il team del comitato un Cavallo per amico”.