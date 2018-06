Tanta gente alla cerimonia del 2 Giugno: tutti i riconoscimenti consegnati

LUCCA – Si sono tenute oggi, sabato 2 giugno, nel Cortile degli Svizzeri del Palazzo Ducale di Lucca, le celebrazioni per il 72° Anniversario della Fondazione della Repubblica, alla presenza del Prefetto Maria Laura Simonetti e delle massime autorità civili e militari.

Molto ricco il programma della cerimonia, che è stata ispirata, quest’anno, al tema del

lavoro, e delle connesse iniziative organizzate dalla Prefettura in collaborazione con la

Provincia e il Comune di Lucca e con la partecipazione delle associazioni combattentistiche, patriottiche e d’Arma.

Un evento a cui la cittadinanza ha aderito festosamente per celebrare una data fondamentale per la nostra storia, quale segno di comune appartenenza e di identit

nazionale.

La cerimonia ufficiale è stata inizialmente scandita, a partire dalle 9,30, dallo

schieramento, nel cortile, del Reparto di Formazione interforze, dagli Onori militari e

dall’Alzabandiera, sulle note dell’Inno Nazionale eseguito dal Complesso Musicale

“Giacomo Puccini” di Nozzano Castello. Sei dipendenti della “Manifatture Sigaro Toscano S.p.A.”, ex “Manifattura Tabacchi”, hanno recato la bandiera italiana ai militari incaricati di issarla sul pennone.

Successivamente, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella da parte del Prefetto Maria Laura Simonetti.

Cinque alunni della Scuola Primaria di Santa Maria a Colle di Lucca hanno letto, oltre

all’articolo 1, gli articoli da 35 a 38 della Costituzione, dedicati al tema del lavoro.

Nutrita e varia la serie delle onorificenze consegnate a seguire, tutte conferite dal

Presidente della Repubblica: in primo luogo la Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo al Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Vittorio Lino Biondi che, componente della Missione internazionale sotto l’egida dell’Onu in Libano, rimase ferito, nel 1983, in un attacco di artiglieria che colpì la base “Aquila” del 67° Battaglione Meccanizzato “Montelungo” di stanza a Beirut.

Quindi, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Luogotenente

Mirco Zaia della Marina Militare, ai Luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri Nicola Pietro Marianetti e Carlo Zingale, al Luogotenente Paolo Izzo della Guardia di Finanza, ad Alfredo Rugani e a Roberto Tomei.

E, ancora, due Medaglie d’Onore attribuite a riconoscimento del sacrificio di altrettanti

italiani, ormai deceduti, che, dopo l’armistizio, tra il 1943 e il 1945, rifiutarono ogni

collaborazione con gli invasori e furono deportati, internati nei lager nazisti e destinati allavoro coatto per l’economia di guerra, ritirate dagli eredi, Marcello Galli, alla memoria di Giovanni Lido Galli e Domenico Sanna alla memoria di Vincenzo Sanna.

Entrando poi ancor più nel vivo del tema delle celebrazioni, si è proceduto alla consegna delle pergamene associative della Federazione Maestri del Lavoro agli insigniti, il 1° maggio di quest’anno, a Firenze, di Stella al Merito: Nello Fredianelli, Antonella Fugiaschi, Patrizia Guidi, Raffaella Mechetti, Anna Filomena Mennucci, Giuseppe Ricci, Ilaria Rosellini e Nadia Sassoli Varraud.

Altridue nuovi Maestri, che non hanno potuto presenziare Paolo Lazzarini e Graziano Solignani, ritireranno successivamente la pergamena.

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha poi attribuito la Medaglia “Città di Lucca” a Stefano Mariotti, direttore generale delle Manifatture Sigaro Toscano SpA, un’aziendache festeggia quest’anno i duecento anni del tradizionale Sigaro. Dal 1853, la Manifattura principale è a Lucca, dove oggi 40 sigaraie – unica realtà europea – producono manualmente, ognuna, oltre 500 sigari ogni giorno. In passato, si diceva che in ogni famiglia lucchese almeno un componente lavorasse alla Manifattura Tabacchi. Ancor oggi, Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. ha più della metà dei suoi 400 dipendenti proprio nel territorio lucchese.

Il Direttore Generale Mariotti, infine, ha proceduto alla premiazione della “Maestra

Sigaraia” Lorenzina Pardi, dipendente dell’azienda per oltre 36 anni, per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati ogni giorno nel suo lavoro e per l’entusiasmo con cui ha tramandato ad una nuova generazione di giovani donne lucchesi una tradizione bicentenaria, profondamente legata alla cultura e alla storia di questo territorio e del Paese.

A conclusione della mattinata, è stata deposta una corona di alloro al Monumento ai

Caduti in piazza XX Settembre.

Nel pomeriggio, apertura straordinaria alla cittadinanza di alcuni ambienti monumentali diPalazzo Ducale, sede della Prefettura e della Provincia di Lucca.