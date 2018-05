Taglio del nastro in piazza Napoleone per l’ottava edizione del Festival del Volontariato [foto]

LUCCA – Ha preso il via questa mattina (11 maggio) l’ottava edizione del Festival nazionale del volontariato. Ad aprire la tre giorni dedicata al monto del terzo settore è stato il presidente del Centro nazionale per il volontariato, Edoardo Patriarca e ha visto la partecipazione del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, del prefetto Maria Laura Simonetti, dell’arcivescovo monsignor Italo Castellani e delle massime autorità civili e militari della città.

Non solo discorsi di rito, quelli che hanno segnato l’inizio della manifestazione, ma il chiaro programma di una volontà di confronto per un mondo, quello del volontariato, che proprio nel confronto trova la propria ricchezza e la propria forza. Una realtà a tratti ‘scomoda’ poiché ha lo il merito o lo svantaggio – dipende dai punti di vista – di precorrere i tempi, andando a intercettare le emergenze sociali prima ancora che esse si manifestino in tutta la loro forza, come sottolinea lo stesso Patriarca.

Adesso, per tre giorni, Lucca sarà al centro del dibattito su un ambito che ha un’importanza cruciale non solo negli stati emergenziali, ma anche e soprattutto nella normalità di ogni giorno, quando l’opera – spesso invisibile – dei volontari risolve i tanti piccoli (ma grandi per chi li vive) problemi che possono presentarsi alle persone in difficoltà.