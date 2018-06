Tagetik vince il campionato provinciale di calcio a 7 dilettanti serie A

LUCCA – Tagetik non è solo una delle aziende lucchesi più performanti, ma da qualche giorno anche la squadra campione provinciale di calcio a sette dilettanti serie A dell’Aics. Il campionato si è disputato al centro sportivo Vignini gestito dall’ex rossonero Vittorio Tosto e nella finalissima la formazione di Cris Sonetti, non nuovo a exploit di questo tipo, ha battuto in una combattuta gara la forte formazione dell’Ego Wellness, nelle cui file ha giocato Ighli Vannucchi, indimenticato trascinatore della Lucchese in serie B e sempre in grande forma. Il 4-3 finale porta la firma, per il Tagetik, di Verdinelli, Matteoni, Carfì e Papera. Nonostante il punteggio in bilico fino alla fine, con i biancorossi comunque sempre in vantaggio, tutti hanno apprezzato la buona direzione di gara di Federico Ricci dell’Aics di Lucca.

Questi i nuovi campioni provinciali calcio a sette Aics Dilettanti serie A

Portieri : Gabriele Giovenco e Massimiliano Paluzzi

Giocatori di movimento : Cris Sonetti, Riccardo Matteoni, Giovanni Carfì, Roberto Vigolo, David Verdinelli, Andrea Lenci, Alessandro Tardelli, Daniele Bianchi, Andrea Papera, Andrea Scattini, Francesco Scaglione, Andrea Bochicchio, Lorenzo Martinelli, Marco Sciarra, Federico Mori, Gabriele De Vito, Giorgio Matteucci.