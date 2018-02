Taccuino elettorale – verso il ‘tutto esaurito’ per la festa di Forza Italia

LUCCA – Si va verso il tutto esaurito per la festa di Forza Italia in programma giovedi 8 Febbraio 2018 alla Fattoria il Poggio di S.Salvatore di Montecarlo, alle ore 20,30. L’incontro ripropone per certi aspetti la cena natalizia che fu annullata all’ultimo momento dal coordinatore provinciale Maurizio Marchetti in segno di lutto per la scomparsa di Altero Matteoli. Stavolta l’evento organizzato dai coordinamenti provinciali del partito avrà anche la funzione di presentare Deborah Bergamini, Massimo Mallegni e Stefano Mugnai, candidati sia all’uninominale che al proporzionale, che hanno assicurato la propria presenza alla serata.