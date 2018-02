Taccuino elettorale – Mallegni inaugura gli infopoint

LUCCA – Nei mercati rionali sono già partiti i Mallegni Point. Sono cinque ogni giorno, a rotazione, nei principali mercati rionali della provincia di Lucca e Massa Carrara, i punti informazione organizzati, presidiati ed animati dai volontari del comitato Massimo Mallegni nella corsa al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Massa Carrara e Lucca e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Massa Carrara, Lucca Pistoia, Prato e Firenze.

Nei Mallegni Point simpatizzanti di Forza Italia e cittadini con le idee ancora poco chiare possono avere informazioni sul programma nazionale e sull’impegno di Mallegni per il territorio. “E’ un altro modo per incontrare e stare tra la gente così come è sempre stato nel mio stile. – spiega Mallegni – In questa campagna si utilizzano molto i social, spesso abusandone, ma io preferisco parlare con le persone, avere il contatto diretto con loro, e nel caso convincerle della nostra proposta che è l’unica credibile e soprattutto attuabile. Applicheremo la Flat Tax e ne godrà anche chi voterà Pd e Cinque Stelle, alzeremo le pensioni a 1000 euro e ne godranno pensionati che votano per noi e che non andranno a votare, investiremo in sicurezza e fermeremo gli sbarchi e ne godranno tutti. Anche chi oggi è scettico”.

Tre volte sindaco di Pietrasanta, Mallegni corre per portare in Senato l’esperienza, la competenza e la concretezza dell’amministratore locale.

Per conoscere tutti gli appuntamenti e le iniziative consulta il sito www.massimomallegni.com oppure la pagina ufficiale Facebook.