Taccuino elettorale: Mallegni (Fi) apre una sede in centro a Lucca

LUCCA – Un comitato elettorale a sostegno di Massimo Mallegni anche dentro le mura di Lucca. L’inaugurazione del comitato in programma mercoledì 21 febbraio, alle ore 16.30, nei locali di Via Calderia, sarà l’occasione per incontrare i residenti e le imprese del centro storico, illustrare i punti principali della proposta del centro destra tra cui la flat tax al 23% per imprese e famiglie, la gestione dell’emergenza immigrazione, la sicurezza con più Carabinieri e Polizia di Stato in strada, il reset fiscale e la riforma della giustizia. Dopo l’inaugurazione della sede operativa di Forza Italia di fronte al parcheggio dell’ex Lunarotti, il candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende la provincia di Lucca e Massa Carrara e al collegio Toscana 1 nel listino proporzionale che comprende Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze, rafforza la sua presenza nel centro storico in vista delle elezioni del 4 marzo.