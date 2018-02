Taccuino elettorale – Le donne protagoniste dell’appuntamento di sabato di Palp

LUCCA – Sabato prossimo (10 febbraio), alle ore 17,30, nella sala del dopolavoro ferroviario (via Camillo Benso Cavour 123), Potere al Popolo Lucca organizza “Quando tutte le donne del mondo – Per una formazione delle donne alla politica”, un incontro pubblico per discutere di femminismo e politiche di genere.

Tra i temi trattati:

Perché è stato necessario rendere obbligatoria l’alternanza di candidata e candidato nelle liste elettorali?

Che differenza c’è tra la parità di genere proposta da Potere al Popolo e le quote rosa del PD?

Quale rapporto tra femminismo e politica e tra genere e rappresentanza?

Per le donne, è sufficiente che sia garantito l’accesso ai vertici dei consigli di amministrazione o vogliamo portare il conflitto nelle condizioni materiali del vissuto, declinando anche rispetto al genere il discorso su salario, lavoro e diritti?

Interverranno due esponenti storiche del movimento femminista: Lidia Cirillo, scrittrice, e Nicoletta Pirotta, presidente di Iniziativa Feminista Europea-Italia.

