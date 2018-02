Taccuino elettorale – Gli appuntamenti di sabato di Stefano Baccelli (Pd)

LUCCA – Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, sabato 17 febbraio, alle 11 sarà a Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, per la presentazione della nuova locomotiva diesel della società Dinazzano Po che si occuperà del trasporto dei derivati del marmo verso la Keracol, in Emilia.

Nel pomeriggio, invece, dalle 16 alle 19 due banchetti informativi del PD saranno aperti in via Fillungo, di fronte alla chiesa di San Cristoforo, e in via Beccheria. Alle 20 Stefano Baccelli sarà alla cena organizzata dal gruppo Fratres di Lunata e, a seguire, parteciperà al concerto di solidarietà per il Congo organizzato dall’Ufficio Missionario delle Diocesi di Lucca nella chiesa di San Vito.