Taccuino elettorale – Gli appuntamenti di sabato 24 per Stefano Baccelli (Pd)

LUCCA – Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, sabato 24 febbraio alle 9 parteciperà a Luccanziani, il salone dei prodotti e dei servizi per la terza e quarta età al Palazzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alle 10 Stefano Baccelli interverrà all’incontro sul biotestamento organizzato dal Partito democratico in sala Tobino, a Palazzo Ducale.

Alle 12.30 andrà all’opificio La Brilla, a Quiesa, per l’incontro del percorso partecipativo finalizzato alla stesura del contratto per la gestione e la cura del Lago di Massaciuccoli. Nel pomeriggio, alle 16 interverrà all’incontro pubblico al Caffè Adriano a Filicaia (Camporgiano), mentre alle 18 sarà al centro ricreativo di Careggine.

Alle 21, infine, prenderà parte alla serata-evento di solidarietà “Garfagnana per lo Sri Lanka”, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana.

Inoltre, durante la giornata, i volontari del Partito democratico saranno presenti al mercato delle Tagliate per tutta la mattina; nel pomeriggio, invece, dalle 16, in via Beccheria e in via Fillungo, di fronte alla Chiesa di San Cristoforo.