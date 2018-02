Taccuino Elettorale – Gli appuntamenti di Massimo Mallegni per il 1 marzo

CAMAIORE – Massimo Mallegni alle Bocchette di Capezzano Piano, a Camaiore (Lu) per incontrare imprenditori e lavoratori dell’area industriale e visitare le aziende insediate. Appuntamento giovedì 1 marzo, alle ore 16.15 alla sede del Consorzio Le Bocchette (via del Carpentieri) con il tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 ( Lucca e Massa Carrara) e capolista per Forza Italia nel listino proporzionale Toscana 1 ( Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze). L’incontro sarà l’occasione per illustrare ai cittadini i punti del programma del centro destra dedicati alle imprese: dalla flat tax alle agevolazioni per l’assunzione di under 35 passando per il codice degli appalti e l’abolizione della della legge Fornero.