Taccuino elettorale – Gli appuntamenti di Massimo Mallegni e Deborah Bergamini per domenica 25 febbraio

LUCCA – Dopo i balneari di Forte dei Marmi e Massa, i candidati Massimo Mallegni al Senato e Debora Bergamini alla Camera per Forza Italia incontrano i titolari degli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore e Viareggio per parlare della Bolkestein e dell’azione che il centro destra intendo portare avanti per escluderle dalla direttiva comunitaria. Appuntamento domenica 25 febbraio, alle ore 11.00 al Bar Baroni di Viareggio (via Lungomare Europa, 29). Mallegni e Bergamini saranno presenti anche lunedì 26 febbraio, alle ore 10.30, a Mondo Balneare a Carrara Fiere (Sala Michelangelo) per partecipare agli incontri e ai tavoli.