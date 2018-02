Taccuino elettorale – Gli appuntamenti del Movimento 5 Stelle per venerdÃ¬ 9

LUCCA – Inizia dalla lucchesia il Tour toscano di presentazione del programma PMI del Movimento 5 Stelle. L’incontro pubblico, previsto a Castelnuovo Garfagnana, avrà come relatrici Laura Bottici, senatrice M5S in Commissione Finanze e Tesoro, Sandra Magnani, manager e candidata M5S, Sabrina Montaguti, Consulente per Istituto Superiore Sant’Anna in materia di Start Up e candidata M5S, e Piero Landi, imprenditore e candidato M5S del territorio, .

“Siamo l’unica forza politica credibile quando parla di PMI, perché proveniamo da questo mondo e sappiamo cosa chiede. Diversamente da altri noi realmente aboliremo l’IRAP per le micro-imprese e le start-up, faremo compensazione tra cartelle ex Equitalia e crediti verso la Pubblica Amministrazione e aiuteremo l’edilizia sul fronte di ristrutturazioni e sostenibilità tramite i certificati di credito fiscale” così Piero Landi, ad anticipare i contenuti dell’evento.

A precedere l’incontro un confronto con le associazioni di categoria ed una visita ad un’impresa di costruzioni del territorio.

Venerdì 9 febbraio

BOTTICI/MAGNANI/LANDI (M5S) A CASTELNUOVO GARFAGNANA

per INCONTRO PUBBLICO “PMI: IL PROGRAMMA M5S PER RILANCIARLE”

c/o Sala Suffredini – Piazza Ariosto – Castelnuovo Garfagnana (LU)

ore 21