Taccuino Elettorale – Gli appuntamenti del 28 febbraio di Stefano Baccelli

LUCCA – Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, mercoledì 28 febbraio, durante la mattinata farà un giro tra i cittadini e le attività commerciali dell’Oltreserchio: alle 11 sarà al Bar Alex sulla via Sarzanese, alle 12 incontrerà i giovani della scuola “In Musica” nella struttura de “La Tana del lupo”, alle 13 aperitivo conclusivo alla Bottega del Falaschi a Santa Maria a Colle. Per l’ora di pranzo sarà a Pescaglia per una serie di incontri nelle varie frazioni del comune, mentre alle 18 si sposterà nella Piana, a Capannori, per un’iniziativa nella sede dell’ex circoscrizione di San Leonardo in Treponzio.

Infine, alle 21, sarà a Villa Collemandina.

La mattina, dalle 10 alle 12, i militanti del Partito democratico saranno al mercato, piazzale Don Baroni, con il banchetto.