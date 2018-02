Taccuino elettorale – Gli appuntamenti dei candidati di LeU per sabato 10

LUCCA – Sabato mattina saranno a Pieve Fosciana; alle ore 10 inaugurazione della sede del comitato elettorale di “Liberi e Uguali” in via San Giovanni 28 e poi a seguire incontreranno i cittadini al mercato. Candidati per “Liberi e Uguali” al Senato l’uno, e alla Camera dei Deputati l’altra, hanno impostato fin dall’inizio una campagna elettorale sobria, fatta di passi dietro passi sul vasto territorio dei collegi, ad incontrare le persone nei loro luoghi di lavoro, di vita, di tempo libero.

“E’ così che vogliamo capire i problemi e proporre i contenuti del programma della formazione di Pietro Grasso ” affermano ” convinti come siamo che Liberi e Uguali sia l’unica formazione in grado di lavorare a fianco dei tanti per risolvere concretamente problemi di un lavoro dignitoso, di un ambiente più sano, di diritti più garantiti e che il contributo di ogni persona sia indispensabile a costruire questa prospettiva”.

Aderiamo all’appello dell’Anpi Nazionale e al presidio antifascista organizzato dall’ANPI Versiliese questa sera alle ore 20 nella piazza simbolo della Resistenza a Massarosa.

Troppo spesso anche nelle ultime ore, di fronte al moltiplicarsi di fenomeni gravissimi di razzismo e al risorgere di una cultura fascista, le forze costituzionali e democratiche vengono invitate al silenzio. Non è accettabile che si diffonda la paura di andare in piazza, uniti, a difendere i valori della nostra Repubblica, i valori della democrazia e del rispetto delle persone umane nella loro dignità, libertà e uguaglianza che abbiamo riconquistato grazie alla Resistenza.

Insieme intendiamo combattere ingiustizie e disuguaglianze che aggravano la paura del diverso e dello straniero, dando forza alle risposte populiste e fasciste. Questo è il senso del nostro impegno e della nostra vicinanza alle vostre battaglie.