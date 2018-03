Taccuino Elettorale – Gli appuntamenti dei candidati di LeU per l’ultimo giorno di campagna

LUCCA – Ultimo giorno di campagna elettorale denso di appuntamenti – venerdi 2 marzo – per i due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato), che inizieranno con un volantinaggio davanti all’Istituto Vallisneri.

Cecilia Carmassi proseguirà poi a Bagni di Lucca, mentre Luca Baccelli sarà al mercato a Camaiore.

Alle 15 saranno invece all’incontro sul lavoro previsto in Cgil a Lucca.

Alle 17.30 i due candidati parteciperanno all’iniziativa del comitato elettorale Leu di Viareggio, in via Fratti, 79, per parlare di Costituzione insieme a Bamba Liberatore. L’incontro è anche l’occasione per chiudere la campagna elettorale in Versilia e si concluderà con un brindisi per tutti i simpatizzanti.

Una chiusura della campagna che si terrà anche a Lucca, a partire dalle 19.30, con un’apericena nella sede elettorale di Leu, in una serata di confronto conviviale in piazza S.Pietro Somaldi, 10.