Taccuino Elettorale – Appuntamento domenica con Mallegni, Bergamini e Zucconi in Versilia

VIAREGGIO – Perché i giovani dovrebbero votare per il centro destra? E non i grillini o il centro sinistra? Saranno proprio loro, i giovani, a domandarlo a candidati al Senato e alla Camera in corsa per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Appuntamento domenica 18 febbraio, alle ore 18.00, all’Hotel Eplanade di Viareggio (Piazza Puccini, 18) con il “faccia a faccia” tra i giovani e Massimo Mallegni, tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato, Debora Bergamini, deputata uscente e candidata per la Camera per Forza Italia, Juri Gorlandi, giovane coordinare regionale di Forza Italia Giovani e candidato alla Camera e Riccardo Zucconi candidato per Fratelli d’Italia alla Camera. All’iniziativa, organizzata dal coordinamento giovani presieduto da Matteo Scannerini, interviene anche il coordinatore provinciale, Maurizio Marchetti Coordina l’intervista il giornalista, Paolo Bottari. L’incontro è aperto al pubblico.