Tabelle di marcia rispettate: finiti i lavori in via XX Settembre

FORTE DEI MARMI – Terminati i lavori di asfaltatura della rotonda di via XX Settembre. La necessità di concludere tutte le opere in corso di attuazione entro l’inizio della stagione estiva e la particolare piovosità’ del mese di marzo ha reso necessario iniziare l’asfaltatura già a partire dalle prime ore di sabato 28 aprile. Gli inevitabili disagi del traffico sono però stati contenuti alle prime ore della mattinata grazie al numero elevato di “movieri” messi in opera dall’impresa e al lavoro encomiabile compiuto dagli agenti di Polizia Municipale che hanno provveduto a deviare il traffico in uscita dalla autostrada.

I lavori sulla rotonda proseguiranno adesso con la istallazione dei pali della pubblica illuminazione e con la verniciatura dei percorsi ciclo pedonali; l’opera sarà pertanto conclusa in anticipo rispetto ai tempi contrattuali previsti.

Dalla prossima settimana, passato il ponte del primo di maggio, inizieranno i lavori di asfaltatura, di posizionamento di nuova segnaletica per l’attuazione del doppio senso di circolazione di via XX Settembre; contestualmente si avvieranno i lavori di sistemazione esterna della nuova sede della Polizia Municipale in via Provinciale che dovrebbero concludersi entro il mese di giugno.

<<L’intenzione è di dare ai fortemarmini ed ai turisti – sottolinea Enrico Ghiselli, assessore ai Lavori Pubblici – un paese pronto ad una stagione estiva che ci auguriamo sia proficua e bellissima, impegnandoci ad arrecare il minor disagio possibile e cercando di ridurre i tempi di realizzazione delle opere suddette>>.