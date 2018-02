Super martedì grasso, tanti appuntamenti con il Carnevale di Viareggio

LUCCA – Martedì Grasso speciale domani al Carnevale di Viareggio con il quarto Corso Mascherato in notturna. Alle ore 17 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata delle opere allegoriche. Sui Viali a Mare il pubblico potrà ammirare le nove costruzioni di prima categoria, le cinque di seconda, le nove mascherate in gruppo e le nove maschere isolate in concorso. La sfilata proseguirà sotto le luci dei riflettori proponendo uno spettacolo suggestivo ed emozionante. Ma già dalle ore 14,50 i Viali a Mare saranno animati per la diretta Rai e a seguire, dalle ore 16, con il concerto della JCBand.

IL CARNEVALE DI VIAREGGIO IN TUTTI I CANALI RAI

Grande presenza televisiva del Carnevale di Viareggio che domani sarà con i suoi colori e la sua allegria in tutti e tre i canali Rai, nelle trasmissioni più seguite a apprezzate dal pubblico.

La lunga giornata televisiva inizierà ore 7,30 con il primo collegamento in diretta da piazza Mazzini nel programma del Tgr Rai Toscana “Buongiorno Regione” su RaiTre.

Alle ore 8 collegamento in diretta dalla Cittadella con la trasmissione di RaiTre “Agorà”. A raccontare le opere allegoriche degli artisti sarà l’inviato Filippo Amisano, che si collegherà anche alle ore 9 e alle ore 9,50.

Alle ore 8,50 collegamento in diretta dalla Cittadella con Uno Mattina. Sarà l’occasione per raccontare i preparativi dell’uscita dei carri dagli hangar, oltre al reportage che l’inviata Ughetta Di Carlo ha realizzato ieri al terzo Corso Mascherato, con la folla che ha invaso i Viali a Mare.

Una colorata delegazione di maschere dei carri è ospite del seguitissimo programma condotto da Antonella Clerici su RaiUno “La prova del cuoco”. La puntata di domani in onda dalle ore 11,50 è dedicata al Carnevale e Viareggio è protagonista.

Speciale tutorial sulla cartapesta nella puntata di domani del programma “Detto Fatto” di RaiDue condotto dalla brillante Caterina Balivo. Fabrizio e Valentina Galli, Luca Bertozzi, Sebastian Lebigre, nella puntata in onda dalle ore 14, illustreranno come si fa la cartapesta: dalla lavorazione in creta, al calco in gesso, fino alla forma in carta.

Dalle ore 14,50 alle ore 15,50 su RaiTre la speciale “Anteprima di Carnevale” in diretta. Dal Belvedere delle Maschere in piazza Mazzini Marco Hagge, Andrea Marotta e Maria Adele De Francisci racconteranno i preparativi della sfilata notturna del Martedì Grasso con l’arrivo dei carri. In particolare Hagge intervisterà i maestri costruttori, Marotta con i suoi ospiti introdurrà i temi delle opere allegoriche, mentre De Francisci raccoglierà le emozioni del pubblico in piazza Mazzini e sulle tribune. La diretta racconterà, anche attraverso servizi realizzati nel corso del Carnevale, la straordinaria creatività degli artisti di Viareggio nella costruzione dei carri, la bellezza delle opere allegoriche sia nelle sfilate di giorno, sia sotto le luci dei riflettori nei Corsi notturni. Intervista speciale con l’attore Neri Marcorè, realizzata in occasione della consegna del Premio Burlamacco d’Oro. Una sorta di grande back-stage festoso per raccontare il lavoro di preparazione del Carnevale.

Alle ore 15,50 anche il programma La Vita in diretta di RaiUno si collegherà dai Viali a Mare con l’inviata Sara Tardelli.

CONCERTO IN PIAZZA MAZZINI

In attesa del Corso Mascherato notturno, alle ore 16, in piazza Mazzini, speciale concerto della JC Band: la rock band di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, nata nel 2008 e impegnata in concerti di beneficenza. È composta interamente da dipendenti Janssen che per passione, e un po’ anche per divertimento, si esibiscono per raccogliere fondi per Associazioni di volontariato, attraverso il contributo di Farmindustria. Sono subito grandi emozioni, soprattutto per il piacere di condividere un’esperienza che si tramuta ben presto in un sogno che si realizza: suonare insieme, far divertire il pubblico, dare una mano a chi ne ha bisogno.

Le caratteristiche della Band sono tre: la prima è che fanno tutti un lavoro diverso dal fare musica e lo fanno per la stessa azienda. Massimo Scaccabarozzi, frontman voce e chitarra è l’amministratore delegato; Maurizio Lucchini al basso, Orazio Zappalà alla chitarra elettrica, Francesco Mondino alla chitarra elettrica, Antonio Campo alla batteria, Antonello Caravano alle tastiere. La seconda è legata al genere musicale. Adorano il Rock e per questo amano definirsi una Rock Band. La terza è la caratteristica più importante: si divertono tantissimo, suonano per il piacere di farlo insieme e di regalare emozioni. E tutto questo per la gioia di aiutare chi è meno fortunato di loro, legando sempre le esibizioni a eventi di beneficenza. Per l’occasione del Carnevale di Viareggio sosterranno la ONLUS Save the Children, a cui è dedicato il Corso Mascherato di domani, devolvendo ad essa il contributo di Farmindustria per questa esibizione.

A SAVE THE CHILDREN E’ DEDICATO IL CORSO MASCHERATO

Save the Children crede che ogni bambino meriti un futuro. In Italia e nel resto del mondo lavora ogni giorno per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l’opportunità di nascere e crescere sano, di ricevere un’educazione e di essere protetto. Save the Children opera in 125 paesi del mondo con programmi di salute e nutrizione, di risposta alle emergenze, di educazione e protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento.

Nel 2016 l’Organizzazione ha raggiunto direttamente con i propri interventi più di 56 milioni di bambini in un mondo dove l’infanzia viene negata a 1 bambino su 4: circa 700 milioni di minori sono privati della possibilità di vivere la loro condizione di bambini. Il Carnevale di Viareggio al fianco di Save the Children con un focus sui conflitti. Save the Children è impegnata a proteggere e garantire il futuro di tutti i bambini, ed in particolare di quelli più vulnerabili o che vivono nei luoghi più difficili da raggiungere, come le aree di conflitto e violenza. In particolare è presente al fianco dei bambini siriani, in Yemen, in Afghanistan, in Myanmar e in Bangladesh.

LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO PER LE SCUOLE

Saranno premiate domani alle ore 16,15 sulla tribuna del Royal le scuole vincitrici del concorso indetto dalla Fondazione Carnevale e dal Provveditorato agli Studi di Lucca e Massa Carrara. La giuria, composta da rappresentanti del Provveditorato e della Fondazione Carnevale ha decretato vincitrice, per le scuole primarie, la classe V primaria dell’istituto Suore Mantellate di Viareggio con il progetto musicale “BURLAMAC-CO BURLAMAC-CO” curato dalla docente Antonella Rastelli;

seconda classificata la 5A Scuola Primaria A. Gentili di Fossola-Carrara con il progetto “CARNEVALE VECCHIO E PAZZO” curato dalla docente Francesca Tarabella; terza classificata la classe 3ª primaria dell’Istituto Suore Mantellate di Viareggio “VIAREGGIO… CARNIVAL OF FAME”, disegno seguito dalla docente Antonella Rastelli. Per le scuole secondarie di secondo grado, vince la classe 1A del Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale dell’istituto Superiore d’istruzione “Carlo Piaggia” di Viareggio con il progetto video “MR. HIRY E IL CARNEVALE DI VIAREGGIO” curato con gli studenti dal docente Florian D’angelo; secondo posto per l’Ipsseoa “G. Minuto” di Massa con la video ricetta “FRITTELLEDICARNEVALE.MOV”;

terzo posto per la 4ATGC Istituto Pertini di Lucca per il progetto di elaborati grafici curato dalla docente Adriana Bonetti.

Alla sfilata di domani partecipa anche il Liceo artistico musicale Passaglia di Lucca che propone una speciale mascherata dedicata a Napoleone con costumi e maschere in cartapesta realizzati dai ragazzi del liceo, insieme agli studenti dell’istituto Civitali, settore moda. Saranno accompagnati dalla street band della sezione musicale del liceo.

La lunga giornata di festa terminerà al CarnevaleDarsena per l’ultima notte di baccanale.