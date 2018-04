Suolo pubblico a Viareggio: multati 4 locali per occupazione abusiva

VIAREGGIO – Controlli a tappeto negli ultimi due fine settimana sui locali della Passeggiata e non solo: l’attività della polizia municipale si è concentrata soprattutto sulla verifica della corretta occupazione del suolo pubblico.

In particolare, nel week end di Pasqua, sono stati sanzionati 4 locali che avevano messo tavoli oltre lo spazio consentito. Per loro una multa pari a 169 euro ma soprattutto la diffida a togliere tavoli, sedie e quant’altro non autorizzato e il rischio, qualora dovessero incorrere ancora nella verifica di in un abuso, di vedersi revocata l’intera concessione del suolo pubblico.

«E’ importante sottolineare che, secondo il nuovo regolamento, gli abusi riguardano non soltanto i soggetti che mettono tavoli dove non consentito, ma anche tutti quelli che non son in regola con qualsiasi tributo comunale: pena la revoca della concessione stessa» ha detto l’assessore Laura Servetti.

«Nessuna tolleranza per chi non rispetta le leggi – conclude Servetti–: i controlli si sono concentrati per adesso in Passeggiata, biglietto da visita della città che nei giorni di festa appena passati è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti. Ma a breve verranno effettuati in tutta la città: da via Mazzini, a piazza Viani, alla Darsena, a Torre del Lago».