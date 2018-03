Summit delle forze dell’ordine in Prefettura per i servizi straordinari in vista della Pasqua

LUCCA – Le forze dell’ordine si sono riunite questa mattina in Prefettura per coordinarsi in vista delle prossime vacanze pasquali e garantire a Lucca la massima sicurezza.

Presenti, oltre ovviamente al prefetto Maria Laura Simonetti, il questore di Lucca, Vito Montaruli, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Giuseppe Arcidiacono, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Massimo Mazzone, il comandante del Reparto operativo aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza, colonnello Amedeo Antonucci e il comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Calvelli.

Nel corso della riunione, grazie al coinvolgimento del colonnello Antonucci, sono state approfondite le nuove competenze del Corpo della Guardia di Finanza sulla sicurezza del mare, come delineate, nel quadro della razionalizzazione delle funzioni di polizia, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Madia” e dalla successiva direttiva ”Minniti” del 15 agosto scorso sui comparti di specialità delle Forze di Polizia, fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Alla componente aeronavale della Guardia di Finanza sono state attribuite dalla normativa richiamata due principali funzioni: a. attuare le direttive dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare; b. assicurare con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Polizia Penitenziaria per le attività connesse all’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali.

In particolare, la componente aeronavale è chiamata ad assicurare, insieme con i reparti territoriali del Corpo, il presidio degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione Europea e il contrasto dei traffici illeciti, concorrendo al conseguimento degli obiettivi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; il controllo delle acque territoriali per fini di ordine e sicurezza pubblica, sotto la responsabilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza; la vigilanza ai fini del contrasto all’immigrazione clandestina; la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette.

Nel corso della riunione sono state poi definite, sulla base delle direttive del Ministero dell’Interno e dopo un esame della situazione locale, le linee di intervento per la predisposizione dei servizi straordinari a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica per il prossimo periodo delle festività pasquali, al fine di garantire l’incolumità delle persone in viaggio, con un rafforzamento della vigilanza sulle strade unita ad una efficace attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida. Sono state inoltre date disposizioni per un rafforzamento della vigilanza nei luoghi di interesse turistico, religioso e in tutti quelli in cui si registra, nelle festività, un accresciuto afflusso di persone.

A margine della riunione, nel corso di un incontro con i rappresentanti della stampa locale, dopo averne illustrato gli esiti è stata anche data notizia dell’assegnazione alla provincia di Lucca, tra aprile 2018 e febbraio 2019, di venti nuove unità di personale della Polizia di Stato, tra allievi ed effettivi, nell’ambito del Piano dei potenziamenti 2018/2019 delle risorse umane.