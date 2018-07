Summer Festival 2018: grande l’impegno della Croce Verde di Lucca

LUCCA – Anche quest’anno la Croce Verde di Lucca ha dato fondo a tutte le sue energie, in occasione del Lucca Summer Festival 2018, coinvolgendo il settore sanitario ed il comparto di Protezione Civile. L’associazione, infatti, ha garantito che la rassegna musicale potesse svolgersi in tutta sicurezza, in modo che il grande numero di spettatori richiamato dai concerti potesse godersi gli spettacoli senza alcuna preoccupazione.

Se i numeri del Summer Festival sono da capogiro, le cifre che la Croce Verde di Lucca può vantare non sono da meno. Per i concerti che si sono tenuti in piazza Napoleone, il settore sanitario ha garantito:

1 Ambulanza con Squadra blsd per 14 concerti;

1 Squadra a piedi blsd per 5 concerti;

1 Ambulanza per Pma e gestione Pm per i Concerti del 23.06 e del 12.07;

5 turni con ambulanza blsd per assistenza Allestimento Area Spettacolo;

Coordinamento Sanitario;

una squadra blsd a piedi per 14 concerti e a 10 turni ambulanza blsd per assistenza area spettacolo, forniti da associazioni Anpas del territorio.

Sempre per gli spettacoli in piazza Napoleone, questi i dati inerenti il settore di Protezione Civile:

totali 73 volontari impiegati in attività di assistenza alla popolazione, di cui 1 responsabile della funzione volontariato del COC,

per i concerti Queens Of The Stone Age e Gorillaz, attivato PMA con 4 operatori sanitari e 4 operatori logistici

Un’analisi a parte merita il concerto evento di Roger Waters, tenutosi al Campo Balilla l’11 luglio. In questo caso, per un unico spettacolo, i dati dell’assistenza offerta dalla Croce Verde di Lucca sono i seguenti:

Settore sanitario

2 Ambulanze con Squadra blsd

3 Squadre a Piedi blsd

1 Coordinamento sanitario

10 turni con ambulanza blsd per assistenza Allestimento Area Spettacolo

una Ambulanza blsd e 2 squadre a piedi e 10 turni allestimento area spettacolo offerti da associazioni Anpas della zona

Protezione civile