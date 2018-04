Sulle nuove assunzioni in Provincia la parola ai sindacati

LUCCA – <<Non ha propri limiti la fantasia di Menesini che non si fa specie di proclamare ai quattro venti la fantomatica assunzione di personale in Provincia e lo fa sulla base di una determinazione dirigenziale che come ormai consuetudine di questa Amministrazione è un atto privo di qualsiasi fondamento giuridico mancando totalmente dei presupposti che la Legge di Bilancio 2018 pone a fondamento della possibilità di aprire le porte a nuove entrate di personale.

La Legge di Bilancio infatti presuppone che sia stato fatto un riassetto dell’Ente che ad oggi nonostante più volte auspicato dalle OSS e dalla RSU non è stato fatto, presuppone che sia stato chiarito il fabbisogno in materia di personale in riferimento alle funzioni fondamentali definite dalla Del Rio e anche su questo buio assoluto, presuppone che siano rispettati dei termini contabili e anche in questa fattispecie si soprassiede……. Non parliamo poi degli obblighi che l’Ente ha nei confronti dei passaggi sindacali obbligatori quando si parla di reperimento di personale. Ricordiamo a Menesini che esistono oltre a quanto disposto dalla normativa contrattuale nazionale anche dei regolamenti regolarmente concertati con le OOSS in merito . Normative e regolamenti che seppur scomodi per le strane manovre politiche sul personale che a noi sembrano essere prive di ogni logica, e carenti nella tutela della professionalità di tutti i dipendenti ai quali non è dato di conoscere quale saranno le sorti in funzione di un Ente che ripetiamo è in grave crisi economica con uno sbilancio di circa 8 milioni di euro e che vedono approvare o negare nulla osta in uscita senza motivazioni e senza logica ( forse quella del clientelismo?). Ci continua a dire Menesini che l’Ente di Area Vasta è la Casa dei Comuni ma a noi sinceramente pare più come la Cassa dei Comuni ai quali gli stessi possono attingere sia per servizi che per il personale che più gli aggrada e di cui si vogliono liberare.

Ancor più vergognoso è che la stessa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, mancante appunto di tutti questi passaggi fondamentali sia già scaturita in un avviso pubblico che è una vera e propria presa in giro per tutti coloro che avessero aspettative di trasferimento nell’Ente di Area Vasta.

Proprio Menesini che ha accusato in maniera del tutto arbitraria il sindacato di non fare il proprio dovere a tutela dei disoccupati !!!!!!!>>.

La Segreteria Terrioriale FP CISL TOSCANA NORD