Sul Paladini-Civitali: “Non si gioca con la sicurezza degli studenti”

LUCCA – <<È notizia di circa una settimana fa che la struttura ospitante il Liceo delle Scienze Umane Paladini e l’Istituto Professionale Civitali sia stata trovata ad alto rischio di crollo, tanto da dover evacuare gli studenti, che giá dal prossimo anno seguiranno le lezioni dentro dei Capannoni adiacenti l’ex ospedale Campo di Marte, strutture senz’altro scomode e non adatte ad un ambiente scolastico, fredde in inverno e calde in primavera.

Tralasciando la pessima sistemazione di riserva trovata dalla Provincia di Lucca, a guida PD, fa sorgere il dubbio la presunta tempestività d’intervento: da quanto la Provincia sapeva di queste gravi mancanze strutturali? Per quanto gli oltre 900 studenti delle due scuole hanno rischiato ogni mattina la loro vita?

A nome del Movimento Giovani Toscani, vorremmo che venga fatta chiarezza e che le istituzioni, in questi anni assenti, trovino una soluzione strategica migliore.

Un nostro esponente, Augusto Casali, è stato rappresentate di istituto in quella scuola, e ci ha dichiarato cose interessanti:

“Si deve ricordare come circa 2/3 anni fa, quando ero uno studente (nonché già attivista), vennero fatti dei lenti e massicci interventi di ristrutturazione del tetto, che crearono disagi come la chiusura di parte della scuola e la sistemazione di alcune aula in piccionaia o in aule improvvisate, come l’ex biblioteca.

Possibile che durante questi due anni di lavoro nessuno si sia accorto di niente?”

“A Lucca il problema della sicurezza nelle scuole deve essere evidenziato e curato maggiormente dalla giunta comunale e dalla provincia, non possiamo permettere che ogni anno a volte in una scuola, a volte in un’altra, ci siano così grandi disagi. Nei mesi estivi in cui gli studenti sono in vacanza, i controlli devono essere mirati per garantire tra le altre cose, un rientro sicuro, senza il pensiero di ritrovarsi un muro fatiscente o un tetto pericolante sopra i banchi di scuola”>>.

Christian Simonelli coordinatore provinciale Movimento Giovani Toscani Lucca

Augusto Casali attivista MGT Lucca