Sul Massaciuccoli in canoa e kajak: ecco il progetto ‘Parco delle Acque’

MASSAROSA – Per gli appassionati toscani di Canoa e Kayak l’appuntamento da non mancare è fissato per mercoledì 23 maggio 2018 al complesso “La Brilla” (via Pietra a Padule n. 1181) loc. Quiesa nel Comune di Massarosa dove il Presidente del Parco regionale Migliarino-San Rossore Giovanni Maffei Cardellini, il Sindaco di Massarosa Franco Mungai (padrone di casa), il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori ed il Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, assieme al Presidente Nazionale della Federazione Nazionale della Canoa e Kayak Luciano Buonfiglio al Presidente del CONI Toscana Salvatore Sanzo, presenteranno il progetto: “PARCO DELLE ACQUE: lo sviluppo degli sport acquatici sul lago di Puccini”

Una iniziativa di elevato respiro culturale, sportivo e turistico che intende inserire il Lago di Massaciuccoli (universalmente noto come “il lago di Puccini”) nel circuito nazionale ed internazionale della canoa favorendo la convivenza di un ambiente natural-culturale unico con la pratica di una disciplina sportiva assolutamente non invasiva, estremamente rispettosa dell’ambiente ed in vorticosa espansione anche in Toscana.

Il PARCO DELLE ACQUE è un progetto promosso dal Comitato toscano della Canoa e del Kayak (FICK) nella persona del suo Presidente Leonardo Di Sacco e subito favorevolmente accolto dall’Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore assieme ai Comuni di Massarosa, Vecchiano e Viareggio che prevede la valorizzazione di tre specifiche zone del Lago due delle quali (Torre del Lago nel Comune di Viareggio e San Rocchinio nel Comune di Massarosa) estremamente indicate rispettivamente per la pratica della “canoa di velocità” e della “canoa polo” ed una terza zona (Ex Menotti nel Comune di Vecchiano) a vocazione turistico-ricettiva, con attrezzature di eccellenza secondo gli standard internazionali della disciplina.

Il tutto con l’obiettivo strategico di coinvolgere fattivamente il CONI, le Federazioni e le Associazioni presenti ed operanti in loco a partire dalla Federazione Nazionale Canottaggio, dall’Ass. LIBERTAS e dall’Ente benemerito dello sport Panat