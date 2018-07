Successo per l’apericena a favore di Denis Coku

LUCCA – Sono state oltre un centinaio le persone che hanno partecipato all’apericena di solidarietà che si è svolta domenica scorsa a Lammari, presso il bar Gemignani, per raccogliere fondi per acquistare un nuovo cavallo a Denis Coku, campione paralimpico di paradressage. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Luccasenzabarriere onlus, in collaborazione con Wabu Events.

Erano presenti l’assessore del comune di Capannori Francesco Cecchetti, il motociclista Stefano Mango e il giovane atleta porcarese Denis Coku. La serata è stata animata dalla musica e dal karaoke. Durante l’iniziativa si è svolta una lotteria di beneficenza, con primo premio un weekend per due persone in una località italiana, offerto dalla Bei Viaggi di Lunata. Tutti i soldi raccolti saranno destinati all’acquisto del cavallo con il quale Denis potrà continuare l’attività agonistica.

“Siamo molto grati a tutti coloro che hanno partecipato alla serata per aiutare Denis. Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo anche al comune di Capannori, e in particolare all’assessore Francesco Cecchetti per la sua presenza. Non posso poi esimermi dal ringraziare gli sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare l’evento ovvero Bei Viaggi, Bar Gemignani, calzaturificio Top Tris, Caseificio Artlatte, Salumeria Massagli, Cisalfa Sport, Stok Scarpe di Spinuso, Quich Moda e Ingrocarico” ha affermato il presidente di Luccasenzabarriere onlus Domenico Passalacqua.