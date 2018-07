Successo per la serata per celebrare i 5 anni della riapertura della Chiesa di San Francesco

LUCCA – Clamoroso successo per Ezio Bosso e la StradivariFestival Chamber Orchestra, protagonisti del concerto organizzato sabato scorso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per celebrare il quinto anniversario della riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco. Un successo che ha trovato riscontro anche nell’iniziativa benefica voluta dalla Fondazione, legata al concerto e dedicata al sostegno dell’attività di ricerca dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), che ha permesso di raccogliere quasi settemila euro: somma destinata ad una delle più importanti realtà associative del panorama nazionale, che dal 1965 supporta in maniera costante la ricerca oncologica, con particolare attenzione ai giovani ricercatori, ed è impegnata in un’opera di sensibilizzazione e divulgazione scientifica sui temi della prevenzione e della lotta al cancro.

Protagonista di una vicenda personale legata alla malattia neurodegenerativa di cui soffre, Ezio Bosso ha offerto in San Francesco un esempio di vitalità, di tenacia e di grande tempra morale. Un inno alla vita, come fu la sua apparizione al Festival di Sanremo 2016, quando, come lui stesso ama dire, da ‘persona’ divenne ‘personaggio’.