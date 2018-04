Successo per la seconda edizione di ‘Riprendiamoci la patente’ dedicata ai ‘guidatori gold’

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Dopo il grande successo dell’edizione zero che si è tenuta a Lucca lo scorso ottobre, approda anche a Castelnuovo di Garfagnana “Riprendiamoci la patente”, l’iniziativa per l’educazione stradale che Aci Luccadedica ai guidatori gold, cioè a coloro che hanno la patente da almeno 40 anni. L’appuntamento, gratuito, è per venerdì 4 maggio, alle 10,in Sala Suffredini, nella piazzetta Ariosto di Castelnuovo di Garfagnana. L’evento non punta solo a rinfrescare la memoria degli automobilisti di lungo corso, che, dopo tanti anni di guida, potrebbero aver dimenticato le regole basilari del codice della strada, ma intende anche premiare e celebrare l’esperienza e il traguardo raggiunto.

«Questa iniziativa – spiegano il presidente e il direttore di Aci Lucca Luca Gellie Luca Sangiorgio- rientra tra i momenti formativi e divulgativi che organizziamo per promuovere la sicurezza stradale. Il nostro è un impegno che riguarda tutti, dai più giovani studenti delle scuole primarie e secondarie, fino ai più grandi, con strategie mirate o iniziative in piazza. Il filo conduttore è sempre lo stesso, cioè la creazione e la promozione di una nuova cultura dell’educazione stradale, tema su cui battiamo in ogni occasione: per esempio durante gli eventi sportivi, ma anche con vere e proprie campagne di sensibilizzazione e comunicazione, l’ultima, in ordine di tempo è “A scuola sicuri”, dedicata all’installazione delle cinture di sicurezza sugli scuolabus della provincia di Lucca. A proposito di questo, ricordiamo che per segnalarci mancanze o buone pratiche è attivo l’indirizzo ascuolasicuri@nulllucca.aci.it».

“Riprendiamoci la patente” si configura come un vero e proprio corso accelerato di guida: durante la mattinata saranno spiegati i requisiti psico-fisici richiesti per poter guidare, le norme che regolano la validità della patente, i limiti di velocità e le sanzioni. Al termine del ripasso,tutti i partecipanti riceveranno un omaggio speciale a ricordo della giornata.

Per ricevere informazioni e iscriversi all’evento è possibile rivolgersi alle delegazioni Aci di Castelnuovo di Garfagnana, Borgo a Mozzano, Fornoli-Bagni di Lucca e Fornaci di Barga. Le iscrizioni chiudono il 20 aprile.