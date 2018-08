Successo per la recita dei bimbi della colonia estiva del Comune di Seravezza

SERAVEZZA – È andato in scena domenica scorsa presso la spiaggia della colonia del Comune di Seravezza lo spettacolo di fine soggiorno dei bambini dei due turni del mese di luglio, impegnati nell’interpretazione del celebre musical “Mary Poppins”.

Messa su in appena venti giorni, grazie all’entusiasmo dei ragazzi e alla competenza dello staff di educatori, è stata una recita davvero ben riuscita, durante la quale i piccoli hanno recitato e ballato sulle musiche dell’indimenticabile musical Disney che racconta di una tata davvero speciale.

«Complimenti vivissimi a tutti i piccoli interpreti dello spettacolo e agli operatori di Cassiopea, la cooperativa che gestisce le attività della nostra colonia – commenta il consigliere delegato alla scuola Riccardo Biagi -. È stato un momento di festa e allegria che dimostra quanto la colonia non sia solo mare e sole ma anche un’importante occasione di socializzazione, fondamentale per imparare e sviluppare le relazioni e il lavoro in gruppo. Riscontrare questi risultati e vedere i bambini impegnarsi per la riuscita di uno spettacolo, divertendosi insieme, per noi è davvero una forte motivazione che ci spinge a fare sempre meglio per ottimizzare l’organizzazione del servizio ed aprirlo nei limiti delle possibilità a un numero maggiore di utenti. Un ringraziamento speciale agli educatori di Cassiopea e a tutti gli operatori per la grande passione che mettono nel seguire i bambini e rendere la loro estate indimenticabile».