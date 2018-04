Successo per la mostra delle opere di Scaglia: venerdì ultima visita guidata

LUCCA – Un altro successo per gli eventi espositivi nella chiesa di San Franceschetto. Tanti i visitatori che, nonostante un marzo ‘ballerino’ dal punto di vista climatico, hanno visitato la mostra dedicata al pittore seicentesco Girolamo Scaglia, dedicando anche alcuni minuti alla visione del documentario realizzato a corredo dell’allestimento dalla regista lucchese Cristina Puccinelli.

La mostra resterà aperta fino a domenica 15 aprile e venerdì 13, alle ore 18.00, la curatrice Paola Betti sarà disponibile per una visita guidata nella quale scoprire le ragioni dell’iniziativa e l’importanza di questo raffinato interprete del Seicento lucchese.

Assoluta protagonista dell’esposizione è l’Allegoria della musica recentemente acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha promosso questa iniziativa anche grazie alla disponibilità di alcuni collezionisti privati.

Piace dunque questa formula che nel San Franceschetto vede coniugare arte e multimedialità: il video realizzato ad hoc per l’occasione accompagna infatti il visitatore attraverso i tanti segreti del restauro, consentendo anche un tuffo nel passato, alla scoperta delle tecniche e delle manovalanze artigiane che permettevano il compimento dell’opera e di quelle di oggi utili al restauratore moderno.

Ma protagonisti dell’esposizione sono ovviamente gli otto quadri, che raccontano la versatilità e l’ingegno di Girolamo Scaglia. Un’occasione da non perdere dunque questa visita guidata con la curatrice scientifica Paola Betti, grande esperta dell’arte lucchese tra Seicento e Settecento. Un’opportunità per cogliere a pieno il segno particolarissimo di questo pittore talentuoso ed eclettico, capace interprete di generi particolarmente ‘fortunati’ e diffusi durante i XVII secolo, come le allegorie e i paesaggi, sempre proposti con una padronanza e una cura chiaramente dovuta alla profonda conoscenza dei desideri del mondo intellettuale seicentesco.

L’appuntamento dunque è per venerdì 13 aprile, ore 18, alla chiesa di San Franceschetto. È necessario prenotare la visita guidata telefonando al 329/6740444 o scrivendo a info@nulleventservicetuscany.it